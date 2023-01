Lubi on üks vanemaid sideaineid, mida meie maal on kasutatud juba üle tuhande aasta. See sobib hästi meie kliimasse. Lubjaviimistlusel on omadus imada ümbritsevast keskkonnast niiskust ja seda siis jälle seintest välja lasta, tagades sel moel hoones sobiva sisekliima.