„Teekond Méxicost Setomaale“: Mehhiklanna kirjutas raamatu sellest, kuidas ta eestlaseks sai

„Meil on tavaks inimesega kohtudes põsele suudelda, aga eestlased tõmbusid kangeks, kui hakkasin seda tegema,“ toob ta esimese näite. „Mehhikos on inimesed väga seltsivad ja käituvad nagu sõbrad isegi siis, kui kohtuvad esimest korda, ning on lõbusad ning naeravad kõige peale. Eestis arvasin alguses, et inimesed on vihased,“ nimetab ta kahe talle lähedase rahva temperamantide erinevusi.

„Oleks ma novembris tulnud, siis mine tea. Tegelikult mulle Eesti ilm meeldib! Siin on olemas kõik aastaajad – suved on sama kuumad kui Mehhikos, lumine talv, kevadine roheluse tärkamine ja kolletav sügis. Méxicos on üks pikk suvi, 365 päeva aastas paistab päike. Siin paned alati tähele, kui päike paistab, olgu suvel või talvel,“ on Stephanie elevil.

„„Sõida tasa üle silla.“ Kas just kõige ilusam, aga keele kaunidusvõistlusel itaalia keele järel teine kindlasti,“ tuletan meelde eesti keele kaunile kõlale edu toonud kuulsa lause.

„Kui ma esimest korda eesti keelt kuulsin, tundus see kõlalt millegipärast väga sarnane jaapani keelega. Eesti keel on ju maailma kõige ilusam keel? Mis see kuulus lause oligi?“ uurib Stephanie minult.

Värvikad ja armsad on Stephanie kirjeldused kohanemisest Eesti inimeste, elulaadi ja olmega. Lugege kasvõi tema muljeid esimestest saunaskäikudest! Lume ja külmaga kohanemine on selle kõrval tühised, aga ometi ütleb ta nüüd: „Ma tunnen ennast nagu eestlane ja isegi kohalike käitumine on mulle omaseks saanud.“ Ja muide, talle meeldib nüüd ka väga saunas käia.

Edasi töötasime raamatuga e-kirjade kaudu, kuni see ilmus eestikeelsena ja me kohtusime raamatu esitlusel elus esimest korda.

Stephanie saatis märtsikuus meie kirjastuse üldmeilile oma raamatu ingliskeelse käsikirja, kuna oli vaadanud, et oleme varem avaldanud inimeste lugusid. Ma lugesin käsikirja üsna kiiresti läbi ja vastasin talle, et tekst on huvitav ja emotsionaalselt rikas, aga seda peaks lühendama – leidsin oma tollase e-kirja üles.

Stephanie on näinud nii mõneski Tallinna raamatupoes oma raamatut nädala müügiedetabelis esikohal, näiteks Vana-Viru Rahva Raamatu poes: „Sellist edu ma ei osanud oodata.“

Ostetud majas neil oma sauna polnud, seetõttu soetati tünnisaun. Ajapikku on naine õppinud siinsest saunast lugu pidama ja käib seal iga kord, kui on Setomaal.

„Mungad kütsid kaugelt tulnud kontrollijale sauna. Itaallane kirjutanud pärast, et need mungad olid nii pühendunud, et läksid põrgukuumusesse ja nuhtlesid ennast peksuga. Tänu saunale nad pääsesid,“ muigab Stephanie.

Ta mainib, et tegelikult on ka mehhiklastel saun, mis oli ajalooliselt olemas juba enne Hispaania konkistadooride tulekut, kuid seal sooritasid preestrid rituaale.

„Saunas läksin ja tegin järgi, nagu teised ees. Olin ainus, kes jättis võõraste inimeste keskel ujumisriided selga ja lina ümber, kui teised jooksid paljalt ringi. Saunas oli ka mänedžer, kellega pidin esmaspäeval tööasjus kokku saama. Seegi tundus veider,“ meenutab Stephanie järgmist ehmatust. „Veel mõtlesin, et kes tahab kuumas saunas juua sooja õlut? Arvasin, et teed tuleks juua ja külma õlut nautida pärast sauna. Hiljem sain aru, et külm õlu tuleb ära juua enne, kui see soojaks läheb.“

Teine ehmatus tabas Stephanied, kui kolleegid töö juurest kutsusid sauna. Oma töö kohta ütleb ta, et on andmeid analüüsiv teadlane.

„Minu silmis on eestlased väga ausad. Kui sa ikka ei anna põhjust naeratada, siis ka ei naeratata. Oma tundeid väljendatakse ainult lähimatele sõpradele. Ja selleks et sõprade ringi sisse pääseda, kulub üpris palju aega, alkoholi ja pingutust. Aga kui kord sisse saad, siis oled tõepoolest sees,“ teab ta nüüd.

„Meil on kauplustes singi ja vorsti letijupp lühike. Siin on need hästi suured, meetrite viisi,“ nimetab ta veel erinevusi. „Ja Eesti söögid pole üldse vürtsised. Te peate tšillit vürtsiks, meie jaoks on see rohkem nagu köögivili.“

Võrreldes Mehhikoga on Eestis turvalisem.

„Ma ei saanud üldse aru, kuidas siin vanemad lubavad viie- kuni seitsmeaastaseid lapsi üksi jalutama. See oli mulle suur šokk! Küsisin tuttavalt eestlannalt: „Kuidas sa lased lapsed üksi välja? Miks? Tema jälle ei saanud minust aru: „See on ju Eesti!“ Mehhiko vanemad kardavad, et lastega juhtub üksi olles kindlasti midagi halba. Mehhikos on 125 miljonit inimest, siin vaid 1,3 miljonit. Seega on sada korda väiksem ka võimalus, et midagi juhtub,“ tõmbab ta teemale joone alla.

Setomaa avastamine kolmandal aastal

Stephanie avastas enda jaoks Lõuna-Eesti kaks aastat pärast Eestisse saabumist – tegi mõned retked Viljandisse ja Mulgimaale. Setomaast polnud ta siis veel midagi kuulnud.

„Hakkasin nädalavahetustel Lõuna-Eestis aina tihemini käima. Tahtsin soetada endale maja metsa keskele. Otsisin igalt poolt üle Eesti, kuni 2020. aastal leidsin Setomaal täiesti tavalise maja, ilusa maastiku ja looduse keskel, otse Vene piiri ääres. Tallinnast on sinna neli tundi sõitu. Ma tunnen end seal hästi, armusin Setomaa loodusesse ja traditsioonidesse,“ õhkab Stephanie, kelle eestlasest abikaasa juured on hoopis Järvamaal ja Hiiumaal.

Välismaalasena oli ta valmis, et teda ei võeta omaks, kuid kartusel polnud vähimatki alust ja kohatud lahkus oli meeldivalt üllatav.

Esimene käik pärast maja soetamist oli kohalikku poodi jäätist ostma. Pood on kolme naaberküla peale üks. „Me polnud end veel majja sissegi seadnud, aga juba kõik teadsid, et „teie need ostsitegi selle maja seal järve ääres“. Tallinnas suures majas ei räägita oma naabritega, sa isegi ei tea, kes nad on,“ meenutab Stephanie Eesti kagunurga kohalike üllatavat informeeritust.