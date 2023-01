Rõivaste salaelu. Miks seisma jäänud riided enam selga ei passi?

Olukord on tõsine. Kapisügavuses oma õiget aega oodanud rüü on kitsas, kokku tõmbunud, ei istu. Vanaema kunagi nii peen kampsun ühest kohast kisub, teisest kotitab. Kunagi nii mõnusalt pehme kasukas on kange nagu plekk. Kallihinnalise kostüümi värv näib ebasobiv, lõige veidralt lainetav.