Möödunud on kolmekuningapäev, vaibunud jõululaulude kaja, kuivanud kuused põlenud okaste raginal lõketes. Kõik kingitused, oli neid siis vähe või palju, mõttekaid ja vähem mõttekaid, oodatuid või ootamatuid, on jõudnud viimaks adressaatideni. Kõik need mee- ja gurmeepurgid, šokolaaditahvlid, eksootilised teepakid – söödav ja joodav – on kas mahtunud lõpuks kõhtu või jäänud riiulile oma järge ootama.