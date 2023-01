Turg on Riia kõige värvikam paik

Rupjamaize on tume rukkileib ja erinevalt ülejäänud Euroopast küpsetatakse neid ka suurte pätsidena, mille käärude suurus ületab tavalise leivaviilu kolm korda. Leib tehakse juuretisega tainast, millele sageli lisatakse köömneid. Suure kuumusega ahjus küpsetatuna jääb ta pikalt värskeks. Riia keskturg on väga esinduslik ja igal aastaajal küllusliku valikuga, olles üks Euroopa suurimaid toiduainete turgusid. Kunagistes esimese maailmasõja aegsetes tsepeliiniangaarides leiab kõike, mida süda ihaldab, ja saab ülevaate nii talutraditsioonidest kui ka tänapäeva kokkade uuendustest. Samuti on võimalik seal kõike proovida ja süüa hommikuks saiakesi või pirukaid.