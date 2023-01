Jakob Rosin: „Ma ei tea täpselt, missugune mu abikaasa välja näeb, aga kas see ongi kõige olulisem?“

Kes reedel Vikerraadio avab, võib sattuda „Huvitaja“ saatele, mida Jakob Rosin juhib. Maalehe pildistamissessiooni tarbeks istub ta salvestusruumi mikrofoni ette, räägib lobedalt uudise digisääskedest, mida Tartu Ülikooli teaduslaboris suure hooga aretatakse. Võimsa rahastusega toetatud projekt taastavat ja asendavat jaanipäeva aegu mõõdutundetult notitud sääski. „Digisääsk töötab päikesepatarei toel, ehitamisel on ka laadimisjaamad üle Eesti. Tulevik on helge, järgmiseks on plaanis digiherilased ja -parmud,“ sedastab Jakob koolitatud raadiohäälel ja küsib siis, mida arvab Maaleht sellisest tehnoloogilisest imest, mis meile peagi osaks saab, päästes Euroopa Liidu väljasuremisohus sääsed.