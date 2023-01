Kas madalam käibemaks muudaks toidu odavamaks?

Nagu näha, siis toiduained erandite hulka ei kuulu ja hoolimata rohkem kui kolmandikuni küündivast hinnatõusust on nende käibemaks ikka 20%. Peale Eesti on Euroopas vaid kolm riiki, kus toiduainetele kehtib nii suur käibemaks. Need on Bulgaaria (20%), Leedu (21%) ja Taani (25%).

Põllumajanduskoda nõuab madalat maksu

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) juhatuse esimees Roomet Sõrmus rõhutas, et enamikus Euroopa riikides on toidule kehtestatud madalam käibemaks. Ka EPKK peab vajalikuks, et toiduainetele rakendataks soodsamat käibemaksumäära, eriti nüüd, kus toiduhinnad on kiiresti kasvanud ja võivad veelgi tõusta.

„Oleme korduvalt teinud ettepaneku langetada põhitoiduainete käibemaksumäära, kuid kahjuks pole sellega ükski valitsus arvestanud,“ sõnas Sõrmus. „Toit moodustab Eesti leibkondade eelarves kõige suurema osa – keskmiselt 21%. Paraku tähendab see, et tarbija hakkab eelistama odavamat importtoitu. Näiteks lihatoodete puhul teeb ligi 45% ostjatest valiku ainult hinna põhjal,“ märkis ta, lisades, et kuna jaeketid ostavad sisse võimalikult soodsa hinnaga kaupa ja imporditud toidu hinnatase on madalam kui Eestis, siis import aina suureneb.

See omakorda mõjub halvasti kodumaistele toodetele ja tootjatele kuni selleni välja, et paljud pered ei saa enam endale lubada soovikohast ja tervislikku toitu. „Selleks, et tarbijad ei kannataks, peaks Eestis toidu käibemaksu vähemalt poole võrra langetama,“ märkis ta.

„Paljudes riikides on kehtestatud toidule madal või suisa nullkäibemaks. Soomes on toiduainete käibemaks 14%, Rootsis 12%. Lätis kehtib värsketele puu- ja köögiviljadele, mida kasvatatakse Lätis, viieprotsendiline käibemaks,“ tõi Sõrmus näiteks.

Valimiste eel esitas ka Keskerakond eelnõu toiduainete käibemaksu langetamiseks. Eelnõu kohaselt tuleks langetada viiele protsendile toidukaupade, jookide ja nende toorainete, nende valmistamiseks või säilitamiseks kasutatavate maitseainete ning sööda valmistamiseks mineva tooraine käibemaksu.