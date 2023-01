TURUKOMMENTAAR | Kust saaks toidulauale jäneseliha?

Kui jõulude ajal on tavaks süüa sea- või hanepraadi, siis jäneseaastal liigub mõte selles suunas, et võiks proovida küülikugi ahju panna.

Varasematel aegadel, kui kanu, küülikuid ja muid väiksemaid linde-loomi kasvatati kodustes majapidamistes, oli kodujänes toidulaual sage külaline. Neid sai küülikukasvataja vabalt ka turul müüa, ainult et üks käpp pidi olema äratuntav, et pikk-kõrva pähe ei pakutaks kassi. Nüüdsel ajal on küülikust saanud pigem lemmikloom.