KUULA | Kabiinijutud: jätkusuutliku laenuga kestlikuks

Põllumajandus nagu ka paljud muud sektorid on üha enam suundumas jätkusuutlikkuse poole ning terava piitsa kõrvale on loodud ka präänikuid, et kestlik tootmine oleks põllumajandustootjatele lihtsamini saavutatav. Seekordses Kabiinijutud podcasti osas oleme külla kutsunud mahetootja Risto Aasa ettevõttest Aasa Agro OÜ, kelle näol on tegemist esimese eAgronomi ja Swedbanki poolt pakutud jätkusuutliku laenu taotlejaga. Lisaks oleme Swedbanki poolt palunud stuudiosse ESG valdkonnajuhi Mihkel Tamme, et rääkida veidi jätkusuutlikkust tootmisest ning miks ja kuidas on Swedbank valmis kestlike tegude eest soodsamatel tingimustel laenu pakkuma.