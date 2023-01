Sead mingist abstraktsest ilust, nagu lilleniidud või õuemurud, muidugi ei hooli. Nemad tahavad süüa. Seejuures usinasti palukesi taga tuustides ei tule nad selle pealegi, et viivad inimesed lausa ahastusse. Näiteks kartulikasvatamisest loobusid paljud eeskätt just sigade tõttu. No mis sa neile ikka mugulaid nosimiseks maha tipid, kui ainult kahju saad! Kuid ka lihtsalt niidetud koduümbruste segipaiskamises on sead meistrid.