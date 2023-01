Arvad, et meil on kehv ilm? Maailma ühes külmimas linnas langes temperatuur -50°C

Jaanuar on seal kõige külmem talvekuu, mil keskmine temperatuur ongi -40°C kandis. Säärased pakaselised temperatuurid kestavad seega nädalaid. Võib minna nii külmaks, et suisa ripsmekarvad külmuvad ära. Teine kohalik – kalamüüja – rääkis Reutersile, et sel puhul on võtmesõnaks kihiline riietus. „Tuleb riietuda soojalt ja kihiliselt – nagu kapsas või sibul.“