Naudime võõramaiseid puuvilju

Eksootilised viljad on kallid, seetõttu võib neid lillede või magusa tordi asemel külla minnes kaasa võtta. Aga kaval on enne endale selgeks teha, kuidas neid puhastada. Mangode koorimiseks on palju nippe, kuid ühte lihtsamat, mis aitab seemne küljest võimalikult palju viljaliha kätte saada, jagamegi siinkohal. Midagi keerulist pole, tarvis on vaid teravat nuga, et see pisut tülikas, suur kiuline munakujuline seeme vilja seest kätte saada.