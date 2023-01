Tuntud Eesti kokaraamatute autor Linda Petti kirjutab oma 1995. aastal ilmunud raamatus „Supipiibel“ koguni, et supp on elu enda, perekonna ja kodu sümbol. Istudes kodus, aurav supitirin laual, taastub päeva jooksul kulutatud jõud ja tekib turvaline tunne, eriti kui väljas on ilm üsna kuri.