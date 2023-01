Nädala algul ilmusid keskkonnaministeeriumi kodulehele šokeerivad graafikud – tuleb välja, et Eesti maa ja mets ei ole süsinikku sidunud juba umbes alates aastast 2016, mitte aastast 2020, nagu veel läinud aastal arvati.

Et täita roheleppe eesmärke süsinikusidumise osas, on suured lootused pandud maale ja metsale. Iga-aastaselt tuleb anda aru nii Euroopa Komisjonile kui ka ÜROle, kui palju on muutunud meie looduse süsinikuvaru.