„Metsanduse arengukava tervikuna rõhutab veelgi enam metsanduse rolli elurikkuse tagamisel ja kliimamuutuste leevendamisel,“ ütles keskkonnaminister Madis Kallas. „Kliimaeesmärkide saavutamiseks ei tohiks Eesti metsades aastas raiuda üle 9 miljoni tihumeetri. Loodan, et Riigikogus jõutakse ühiskondliku otsuseni, kuidas me edaspidi Eesti metsi kaitseme ja majandame. Tänan ka kõiki neid osapooli, kes on viimase nelja aasta jooksul arengukava väljatöötamisse panustanud.“