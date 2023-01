Eesti farmer viis Berliini maailma suurimale toidumessile kosmosekrõpsud

Reedel avati pärast kaheaastast vaheaega Berliinis maailma suurim toidumess – Grüne Woche . Eestist on väljas 22 toidutootjat. Osadel neist võttis kohalelend 15 tundi, kuna halva ilma tõttu jäid plaanitud lennud ära.

„Lumesadu hoiab meid küll juba viiendat tundi Tallinna lennujaamas vangis, aga tuju on hea ja lootus sureb viimasena. Seltskond on mõnus ja juttu jätkub kauemaks. Küll me sinna Berliini ka jõuame,“ tegid sõidu eel Facebooki postituse Roomet Sõrmus, Juhan Särgava ja Kaido Höövelson ehk Baruto.