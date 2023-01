Lihtne nagu õlletegu! 30miljonilise rahasüsti saanud keskuses treenitakse bakterid meile tööd tegema

Teadusse tuleb kõvasti investeerida, et toimuks arenguhüpe, mis aitab meil otsustavalt vähendada nii loodusressursside kasutamist kui ka saastamist. Ilma murranguta informaatikas 1970. aastatel poleks maailm see, mis ta on praegu. Nüüd on järg biotehnoloogia ja geneetilise kodeerimise käes.