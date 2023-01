Naeris | Rohkem rohelist, vähem vähikäigul vähkremist!

Enne valimisi on välja mõeldud huvitavaid rahvuslikke mänge. Üks on varivalitsus. Ühe partei esindajatest pannakse kokku mänguvalitsuse ministrid ja siis küsitakse, mismoodi nad valitsevad. Ühes maakohas, kus põllud talvel lume all puhkavad, otsustasid nooremad inimesed vaba aja sisustamiseks varivalitsuse teha. Näiteringi juhendaja Joosep küsis kõigepealt, kes tahab peaministriks. Selle peale kostsid protestihääled: „Kes see loll tahab olla?“ Alustati teistest ministritest. Taimekasvatusministriks hakkas autojuhina leiba teeniv Ruks. Loomakasvatusministriks Ukraina päritolu ja siin kodunenud lüpsja Mihka, metsaministriks harvesteri operaator Henri, linnapoiss, kelle hoolsa tööga on sealne kant suuresti metsast vabastatud, tööstusministriks kohalik investor ja saekaatri omanik Pjotr Kuvalda.