Inimene on ammustest aegadest jaganud taeva tähtkujudeks. Nendega seostuvad kõikvõimalikud müüdid, legendid, loomislood, mis on muidugi eri rahvastel ja kultuuridel erisugused. Nii on ka üsna loomulik, et samale tähtede konfiguratsioonile on antud erinevaid nimesid ja samu tähti on paigutatud eri tähtkujudesse.