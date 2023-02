Kõht mõjutab otseselt immuunsüsteemi: mida süüa, et soolestik terve püsiks?

Seedehäired, kõhuvalu ja närvilisus on tõsiselt kahjustunud seedetrakti tunnuseks.

Juba Hippokrates ütles, et kõik haigused saavad alguse soolestikust. Inimese seedekanali kõige pikema osa moodustavad peensool ja jämesool, mille pikkus on kokku kuni seitse meetrit. Soolestiku ülesandeks on toiduainete töötlus ja seedimine, organismi veetasakaalu ehk homöostaasi hoidmine ning mikrofloora tasakaalu säilitamise kaudu immuunsüsteemi toimimise tagamine.