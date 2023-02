Ka silmad vajavad head toitu

Samuti on tugevate antioksüdantsete omadustega vitamiinid A, E ja C. Rasvlahustuv A-vitamiin aitab näha hämaras valguses ning selle defitsiit võib viia kanapimeduseni. A-vitamiinil on ka silma sarvkesta kaitsvad ja niisutavad omadused, mis aitavad leevendada kuiva silma sündroomi. A-vitamiini poolest on rikkad porgand, maguskartul, tomat, maks ja piimatooted.

Antioksüdandid on omavahelises sünergias ehk tugevdavad üksteise toimet, seega on hea manustada antioksüdantidest koosnevaid komplekspreparaate. Uuringud on näidanud, et antioksüdandid võivad aidata ennetada kollatähni kärbumist ja kae teket ning süvenemist. Antioksüdantidel on ka immuunsüsteemi normaalset talitlust tagav toime.

Mikrolemendid silmade heaoluks

Silmade heaolu toetavad ka mikroelemendid, nagu seleen ja tsink. Seleenil on oluline roll E-vitamiini ainevahetuses – see tagab vitamiini imendumist organismis. Peale selle on seleenil ka verevarustust, sealhulgas silmade verevarustust parandav toime.

Tsink aga aitab kaasa rakkude normaalsele arengule ja toetab limaskestade töövõimet. Samuti aitab tsink A-vitamiinil toota pigmenti, mille nimeks on melaniin ja mis kaitseb silmi ultraviolettkiirguse eest.

Tsinki leidub küll suurel hulgal võrkkestas, kuid organism seda mikroelementi ise ei tooda, seega peab seda saama toidust ja toidulisanditest. Tsinki ja seleeni sisaldavad pähklid, seemned, täisteraviljad ja maks, samuti kalad ja mereannid.

Kindlasti on silmade tervise hoidmisel olulisel kohal ka oomega-3-rasvhapped eikosapentaeenhape ehk EPA ja dokosaheksaeenhape ehk DHA. Viimane on silma võrkkesta peamine struktuurne komponent ning on vajalik nägemisfunktsiooni säilitamiseks kogu elu vältel. Oomega-3-rasvhapetel on limaskesti niisutavad ja põletikuvastased omadused.

Oomegarasvhapete poolest rikkad toidud on paljud kalad, nagu makrell, lõhe ja heeringas, taimsetest allikatest leiab oomega-3-rasvhapet lina- ja tšiiaseemnetest.





Silmi võib tugevdada igas eas

Silmavitamiinid ei ole mõeldud vaid eakatele vanusest tingitud nägemishäirete leevendamiseks. Teleri vaatamine ning intensiivne arvuti ja nutiseadmete kasutamine suurendab silmade igapäevast koormust.

Kui keskmiselt pilgutab inimene ühes minutis 10–15 korda, siis ekraanidele keskendudes võib silmade pilgutamine väheneda isegi kuni viis korda. Samuti suurendavad koormust silmadele nii päevane kui ka öine autojuhtimine, pikaajaline lugemine ja kirjutamine ning ka kontaktläätsede kandmine.

Seega sobivad silmavitamiinid nii noortele kui ka eakatele profülaktiliselt silmade tugevdamiseks, väsimuse ja kuivustunde leevendamiseks, aga ka nägemisprobleemide süvenemise vältimiseks.