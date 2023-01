Ilus ja vaba Viive Ernesaks. „Mängis saateks, ise luges noodipuldilt Sirpi ja Vasarat“

Tantsutunnid olid meie kursusel ka reede hommikuti. Viive mängis saateks, lugedes samal ajal klaveri noodipuldiIe laotatud kultuuriajalehte Sirp ja Vasar. Olime noored ja ega lehelugemiseks suurt aega polnud. Kultuurilehes kirjas põnevamad lood mängis Viive meile ette. Vahel kiikasime, et mis loo juures Viivel kauem aega läks. Otsisime selle lehest üles, et oma silmaga veenduda, mis seal siis kirjutatakse.

Oskan seda mõtet kinnitada pildiga 1974. aastast. Oli taas üks varahommikune tantsutund. Olime kursuse poistega öö läbi pidutsenud – no mitte ei jaksa galopeerida. Viive märkab seda. Valib välja kõige väsinuma mehe – mällu on jäänud, et see oli Margus Lepa – ja hakkab tema järgi mängima. See, kuidas toatäis noormehi tirilimps-poolteist rütmis galopisammu üritavad, oli omaette vaatepilt, mis lõppes ühise suure naermisega. Võib-olla mõtlen üle, aga mu meelest oli väsimus kadunud ja tuju taas taevas. Viive ja Tohvi, need kaks kuuluvad samasse kategooriasse.