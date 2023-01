Kui tuli teade Viive Ernesaksa surmast, tegeles mu pea mõttega kullerkuppudest. Hoopis teises kontekstis oli keegi just rääkinud, et kullerkupud kaovad Eesti loodusest. Ja rääkija laiendas oma mõtet, et kui kaovad inimesed, kes on näinud kullerkuppe, ei oska keegi enam neist ka puudust tunda...