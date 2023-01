Kuidas täita viiekordseks tõstetud kliimaeesmärke? Eesti võib saada Euroopalt veidi leevendust

Vastates Priit Sibula küsimusele LULUCF ehk metsa- ja maasektori süsinikusidumise eesmärkide kohta, mille osas on praeguse kava kohaselt Eestile ette nähtud viiekordne tõus, vastas Kallas, et igal juhul vaadatakse need numbrid veel üle.

„Meil on usk, et suudame eesmärgid üle vaadata ja EUga üle rääkida,“ teatas Kallas. „Kohustused, mis on praegu läbirääkimisel, nii suured ei ole ja nii suure sidumiskohustuse tõusuga me siiski arvestama ei pea, meil on võimalik teatud muudatused saada, aga seda arvutatakse tagasiulatuvalt aastal 2032.“