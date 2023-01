VALIMISED VANASTI | Ansipi ja Savisaare valimispeod 2007 tõid esile ebakõla, mida tavaliselt ei märgatud

Suured rivaalid olid toona valimistel Keskerakond ja Reform, kes äsja veel tegid valitsuskoostööd. Õnneks jõudis õhtu jooksul mõlemat pidu väisata. Madissoni pubis toimunu oli seejuures kaootiline, mingit eeskava või korraldust ei paistnud. Ei olnud ka ruumi, puhvet oli lihtsalt nii rahvast täis, et liikudes tuli kogu aeg ette vaadata. Süüa polnud varutud või oli see ülikiiresti hävitatud – valati küll šampanjat ja kohvi, ka tort jõudis lõpuks kohale. Ei olnud viigitud ülikondi ja õhtutualette, või olid need vähestel. Lihtsalt selline linnainimese õhtune väljaminek, mille puhul pannakse viisakam pusa teksade peale.