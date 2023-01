Vallajuht Aivar Mäe: „Kogu aeg peab midagi sündima! Siis tuleb ka rahvas!“

„Elus on nii, et kuskilt raha tuleb ja kuskilt ta läheb ja ma võin öelda, et meile tuleb!“ Just nii optimistlikult kirjeldab endine teatrijuht Aivar Mäe oma elu ja tööd Põhja-Pärnumaa vallavanemana. Jookseb viies kuu ja lennukaid ideid jätkub.