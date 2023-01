Ebatervislik, aga hea: vaata, mida turg pakub

Maiustuste valik on väga mitmekesine. Ühesugused on ainult kogused – enamik magusat kraami on pakitud poolekilostesse kottidesse. Sellised kirevad kommipakid maksavad vaid 2.50 ja paistab, et sees on ehtsad šokolaadikommid. Vahvli armastajatele on sama hinnaga saada poolekilosed pakid vahvleid – nii pruuni kui ka valge kreemiga. Ka küpsiste ja barankade pakendid on sama suured ja sama hinnaga.