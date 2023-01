Hindrek Riikoja: kas Türgit saab usaldada?

Ei Soome ega Rootsi kaitsevõimele heida keegi midagi ette. Küll on aga Türgi leidnud mitmeid oma sisepoliitikast ja usulistest veendumustest tingitud põhjusi, miks kaitsealliansi laienemist pidurdada. See käitumine peaks meid kõiki ettevaatlikuks tegema, sest NATO üks suuremaid liikmeid näitab selliselt toimides, et kokku lepitud põhimõtted talle ei loe.