Oli nõukaaeg. Koolis saime just pioneeri seisusesse ja olime kohustatud kandma punast kaelarätti. Enne jõule tuli isa mulle autoga kooli vastu ja ütles vaikselt, et nüüd sõidame kodumetsa jõulupuud valima. Ema ja isa olid vanaisa maale istutanud sadu noori kuuski. Isa ütles, et kohe ei saa puud transportida, aga valime välja.