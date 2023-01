Kristina Reinsalu: e-valimised toimuvad ajal, mil paljud võivad hääletamise unustada

Selle üle, kui palju e-valimiste ehk elektroonse hääletuse võimalus Eesti demokraatiat pikas perspektiivis mõjutanud on, võib vaielda. Siiski on see midagi, mis meid on digiriigi kõrgemasse liigasse upitanud ja seal hoiab. Nagu statistika näitab, kasutab üha rohkem inimesi elektroonilist hääletust. 2021 kohalikel valimistel oli nende osakaal 46, 9 %[1]. Ilmselt on e-hääletamise võimalikkus aidanud kaasa ka noorte suuremale valimisosalusele, ehkki see pole kilgata nüüdki.