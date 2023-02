Raamatupood Mulgimaa pealinnas keeldub välja suremast: müüme või allveelaevu!

„Uks oli meil lahti, tõmbasime nöörid ette, et inimesed raamatutest mööda postiletini juhatada, aga poest ei tohtinud pastakatki müüa. Eks ta veider oli, sest olime ju niikuinii poes. Lõpuks tegime nii, et ostjad tellisid kauba ja maksid ette, me pakkisime ja panime asjad ukse vahele ning inimene tuli võttis nii ära, et me lähedalt kokku ei puutunud. Keegi ilma ei jäänud.“ Naised ütlevad, et tagantjärele on seda naljakas meenutada, aga siis jäi ostjaid üsna napiks, sest inimesed ei julenud kodust ninagi välja pista.