Lugesin hiljaaegu uudislugu, et Soomes hakatakse haljasaladele söödavaid taimi istutama. Ja et nooremad soomlased, kes leiavad tee aianduse juurde, eelistavad kasvatada just eeskätt taimi, mida kõlbab nahka pista. Seevastu vanemad, üle 45aastased soomlased kasvatavad põhiliselt ilutaimi ja lilli.