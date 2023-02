Kompliment sõbrale

Oluline pole kingi suurus ega väärtus, vaid õigel hetkel meeles pidamine ja toetav sõna. Kõige kergem on poest kaasa haarata šokolaadi ning see siis laiali jagada. Kui aga tahaks midagi enamat, rohkem isiklikku, siis võtke pisut aega ja tehke midagi oma kätega just sellele kindlale inimesele mõeldes.