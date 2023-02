Riiklik analüüs selgitab: miks valiti harjutusala asukohaks just Nursipalu?

Analüüsis tõdeti, et arvestades riigikaitselisi vajadusi ja võttes arvesse analüüsis esitatud kriteeriume, on Kagu-Eestis ainuke realistlik võimalus arendada Nursipalu harjutusvälja.

Otsustavateks kriteeriumiteks mainitud asukohtade osas on suur riigimaade osakaal ning looduskaitselised tingimused, mis võimaldavad ala arendada selliselt, et võimalikult suur ala oleks harjutusväljal väljaõppeks kasutatav.

Oluliseks nüansiks on ka erakinnistute ning elamute hulk potentsiaalse harjutusvälja sees. Nursipalu harjutusvälja laiendades on elu- ja ühiskondlike hoonetega eraomandis olevaid katastriüksuseid 21, Orava piirkonnas 85. Lisaks on Orava piirkonnas oluliselt suurem looduskaitseliste piirangute osakaal.