Fideelia-Signe Roots: metsade põletamine ei ole taastuvenergia, vaid arulagedus

Küllap on igaüks kuulnud ütlust, et eestlane täidab Euroopa Liidu reegleid Saksa täpsuse ja Vene jõhkrusega. Kindlasti on sealt tulnud ka absurdseid ja mittevajalikke ettekirjutusi, kuid keskkonnahoidu puudutav tundub suuremas osas mõistlik. Loodus on tervik. Loomad ei tunnista riigipiire, jõed voolavad läbi paljude maade. Meie elu ja tervis sõltub puhtast keskkonnast. Looduskaitse on globaalne küsimus, kuhu panustatakse ühiselt.