Euroopa aasta puuks pürgiv Reigi pöök on meenutus baltisakslaste igatsusest kodumaa Eesti järele

Eckart on arst, kes tegi oma elukutsest ülieduka meelelahutajakarjääri ja lisaks teleshow-le esineb juba aastaid suurtele täissaalidele koomikuna. Igasugu esoteerikast ja uhhuust on Hirschhausen kaugel ning on juba tudengiajast saadik pühendunud tervise-edendusele läbi vaimuka huumori, sest märkas varakult, et pisikesi patsiente aitasid tema naljad ja mustkunstitrikid haiglas vaat et rohkemgi kui ravimid.