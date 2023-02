Tõeline nuhtlus – jahuleedikud! Mida teha, kui sinu köök on rünnaku alla sattunud?

„Kusagil eelmise aasta novembris märkasin, et köögilaes roomavad vagla moodi asjad, sellised pisikesed, valged,“ meenutab Vääna-Jõesuus elav Pille. „Esimese hooga mõtlesin, et porikärbse vastsed, mida olen õues prügikastis näinud. Aga loogika ütles, et nii ei saa olla, sest kärbseid ei olnud näha ja oli ju külm juba ka.“