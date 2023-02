Kapo oli veel 2010. aastanumbri sees teatanud, et Jakunin lubas Savisaarele Keskerakonna jaoks 1,5 miljonit eurot. Kui asi välja tuli, tehti tsentristide leeris nägu, et kogu raha oli algusest peale mõeldud Lasnamäe kirikule. Savisaar eitas avalikult, et oleks parteile raha küsinud, ja Keskerakonna piirkonnad asusid liidrile hoogsalt toetusavaldusi üllitama.