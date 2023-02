Omapärase koega soojad käpikud

Tihedas koes kinnas on vastupidav, hoiab hästi käe ümber, kuid samal ajal venib kenasti.

Liiga lühikese randmega käpikuid kududa ei tasu, siis kipub tuul mantlivarrukast sisse puhuma. Soovi korral võib ju igapäevakindad teha lihtsamas koekirjas. Kuid sageli kootakse need parempidises koes või on kindaseljale keerutatud mõned palmikud. Peopesa tehakse sellistel enamasti parempidises koes, nii saab kindapaar kiiremini valmis. Need valmivad küll ruttu, kuid labane kude kipub ka kiiresti kuluma, eriti kui tuleb poest tulla raskeid kotte tassides.