ÜKSIKASJALIK JUHEND | Nüüd on aeg aknalauale kasvama panna idandid ja võrsed

Idandis on kõik väärtuslik suures kontsentratsioonis. Ühtlasi parandavad idandid seedimist, aitavad väljutada liigset kolesterooli ja jääkaineid. Idandite kasuks räägib ka fakt, et organism omastab seal sisalduvaid kasulikke aineid sajaprotsendiliselt. Idand on vitamiinide ja mineraalide poolest suurema kontsentratsiooniga kui võrse või väike taim.