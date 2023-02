Prügimaja, mis käib lahti telefoniga: jäätmevedu ootab tõenäoliselt isikustamine ja digipööre

„Harku vallas on leitud geniaalne lahendus sorteeritud prügi kogumise vältimiseks ja kogutud prügi valvamiseks. Valla raha eest pandi püsti prügimajad, mille uksi saab avada ainult oma telefonist helistades ja nii maja sees kui ka väljas on valvekaamera. Tõeline innovatsioon ja IT-lahenduste ärakasutamine, aga milleks seda kõike vaja on? Mustamäel ja Lasnamäel on prügikonteinerid tänavanurkadel ja neid ei valvata, miks on vaja Harku vallas sorteeritud jäätmete toojaid tuvastada ja kaamerasilmaga jälgida? Pigem on probleemiks see, et prahti kiputakse metsa viima,“ kirjutas lugeja Maalehele.