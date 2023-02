Pruunikat pesajuurt võib leida aasta ringi

Pruunika pesajuure eripäraks on tema üleni helepruun värvus, mis viitab sellele, et oma toiduse hangib ta seente abil. Taimes on küll pisut klorofülli, ent fotosünteesiks on seda liialt vähe. Huvitav on seegi, et nüüd on ka käopõlled pesajuurega samasse perekonda tõstetud. Ehkki nood on ikka n-ö korralikud taimed – rohelised ja saavad fotosünteesimisega hästi hakkama.