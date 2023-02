Neid mõtteid mõtlen ma seepärast, et tehti uuring – kanade puuris pidamist eestlased ei toeta. Kas võib olla, et kanad ja nende seisukord on inimese enda siseilma projektsioon? Sest kõik ju tahaksid olla vabad, aga mitte kõik ei tea, et vabaks olemisega kaasneb ka palju häda − otsustamist, vastutust, muret. Ja vahel võib elu puuris olla lihtsam (õnnelikum?) kui priiuses.