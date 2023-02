Sidrunist nii ja teisiti

Aromaatne sidrun on hea nii toidus kui ka puhastusvahendeis.

Majapidamises on sidrunist abi näiteks katlakivi eemaldamisel. Selleks hõõruge eriti määrdunud kohta sidruniga, laske sidrunimahlal mõni minut mõjuda ja peske seejärel puhtaks. Paar lusikatäit sidrunimahla põrandapesuvette teeb põranda puhtaks, on hävitab baktereid ja pealegi on toas värske lõhn.