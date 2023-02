FOTOD | Eesti suurima inimestest südame moodustas tänavu Kohtla-Järve rahvas

„Meil on lihtsalt nii südamlikud inimesed, see tõi nad kõik kokku. Sidusime südamepäeva liikumispausidega ning tantsuga. Eks ilmaga ka väga vedas,“ rääkis Voldeks. Tema sõnul on Eesti Suurima Südame idee suurepärane ja uus traditsioon, mis igal juhul võiks jätkuda. „See liidab inimesi kokku ning annab võimaluse koos lihtsal moel midagi toredat ette võtta,“ lisas ta.