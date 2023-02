REPORTAAŽ TÜRGIST | Ikka veel on rusudes elus inimesi. Esimese hoiatuse andsid kassid ja koerad

Sellest veel palju hullem on vaatepilt Hatay provintsis, samas kohas, kus käisid abiks Eesti päästjad. Antakya linna peatänav on nii suurtes rusudes ja pilt nii kohutav, et kohapeal töötavad politseinikud ja päästjad püüavad meediat veenda sealt kaadreid mitte edastama.

Tal on õigus. Linnas ei jäänud silma ühtki tänavat, kus ei oleks olnud purustusi. Autodele langenud betoonikamakad on litsunud need pannkookidena laiaks, osadel majadel on kadunud esimene korrus.