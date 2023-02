Valmistume vastlapäevaks: suitsutatud seakoodist saab maitsva ahjuroa

Prae valmistamiseks on vaja ahjuplaati, küpsetuspaberit, kartulit, porgandit, punast sibulat, värsket tilli ja suitsutatud ahjukooti.

Suitsutatud ahjukoodile tee piklik sisselõige kondi kohalt, et viimane eemaldada. Kui kondid on välja võetud, tükelda liha umbes 1,5 cm suurusteks kuubikuteks ja pane küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile ja 150 kraadi juures umbes kümneks minutiks, et rasv hakkaks sulama.