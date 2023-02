Ilmateenistus: temperatuur langeb lähiajal kohati alla -20 kraadi

Soomest laieneb päevaks Eesti kohale kõrgrõhuala. Öösel sajab peamiselt saartel ja Põhja-Eestis hooti lund, päeval sajuvõimalus väheneb. Tuul on nõrk. Madalrõhuala tagalas on Venemaalt meile saabunud väga külm õhumass ja nii langeb õhutemperatuur öösel -5..-11, Ida-Eestis -13..-18, paiguti võib langeda veelgi madalamale, päeval on -4..-10°C.



Neljapäeval (23.02) liigub kõrgrõhuala üle Eesti lõuna poole ja pärastlõunal läheneb loode poolt madalrõhuala serv. Ilm on enamuse ajast sajuta, kuid pärastlõunal võib saartele ja Põhja-Eestisse lumepilvi jõuda. Lõunakaare tuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -12..-18, Lõuna-Eestis kohati kuni -22, saartel -5..-10°C, päeval -4..-10, saartel -1..-3°C.