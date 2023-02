See juhtus filmis „Vanad ja kobedad saavad jalad alla“. Päris Mustlas selliseid asju ei juhtu. Päris Mustlas on Tarvastu käsitöökoda ja hubane raamatukogu ja gümnaasium ja rahvamaja ja majakas, mille tipus lehvib Mulgimaa lipp.

Ja muidugi on seal naised, kes valmistuvad selleks, et mulgipuder pääseks UNESCO maailmapärandi nimekirja. Nagu on sinna pääsenud Kihnu kultuuriruum ja Seto leelo ja laulupeotraditsioon ja Võru suitsusaun ja Soomaa ühepuulootsik.