Hindrek Riikoja: kes saab meie hääle?

Ametiaega lõpetav riigikogu on eriline – kõik sinna kuuluvad erakonnad on nelja aasta jooksul kandnud ka valitsusvastutust. Varem pole seda juhtunud, keegi on ikka kõrvale jäänud. Ehk meil on hea võimalus hinnata, kes neist on sõnapidajad ja kes mitte.